Участники саммита ЕС пришли к компромиссу по климатической нейтральности

Страны ЕС пришли к единой позиции в вопросе достижения климатической нейтральности к 2050 году. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил в ночь на пятницу, 13 декабря. Защита климата является одной из тем двухдневного саммита Евросоюза. Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одобрительно отозвалась о достигнутом соглашении, особо выделив "большой прогресс". Однако одному государству - члену Евросоюза "нужно время, чтобы обдумать", как именно соглашение будет реализовано, добавила она. Речь идет о Польше. Она намерена двигаться к поставленной цели "в собственном темпе", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Триллион евро на защиту климата
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 миллиардов евро, а до 2030 года - один триллион евро.
По планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала фон дер Ляйен.
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