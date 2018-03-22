Главы государств и правительств Евросоюза выражают "абсолютную солидарность" с Великобританией по делу экс-агента Скрипаля, отмечается в четверг, 22 марта, в проекте заявления участников саммита, имеющемся в распоряжении агентства AFP.
Europos Parlamentas Strasbūre
© Sputnik / Scanpix

Перед началом саммита в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о "безрассудном" нападении российской стороны. Происшествие в Солсбери Мэй расценивает как "пример российской агрессии против Европы".

Участники саммита осуждают нападение на Скрипаля и разделяют позицию британской стороны о том, что за отравлением "с высокой долей вероятности" стоит Россия, говорится в проекте заявления. Необходимо лучше подготовиться к вероятным нападениям с применением биологического, химического или ядерного оружия, считают в Брюсселе.

Возможные санкции

Главы государств и правительств пришли к единому мнению относительно "шагов, которые необходимо предпринять" после ответных заявлений российской стороны. Надлежащие меры для координации усилий Евросоюза и НАТО против гибридных и военных угроз будут приняты, убеждена президент Литвы Даля Грибаускайте.

Введение санкций в отношении России не исключает, в частности, депутат Европарламента Манфред Вебер. Европейский союз имеет дело с "необъявленной войной", полагает политик. На попытки дестабилизации необходимо отвечать силой, а не наивностью, считает представитель Христианско-социального союза (ХСС).

Deutsche Welle
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