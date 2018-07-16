На трибунах Лужников, где проходит матч, в этот момент присутствовали несколько глав государств, в том числе, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.
На своей странице в "Фейсбуке" участники Pussy Riot объяснили, что своей акцией они потребовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции.
Одна из участниц акции, Ольга Курачева, рассказала по телефону Би-би-си, что сейчас находится в ОВД Лужники.
"Со мной сейчас жестко разговаривают и заставляют выключить телефон", - сообщила она, отвечая на просьбу рассказать об акции.
Судя по фото, один из участников акции - издатель "Медиазоны" и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов. Еще одна протестующая - его девушка, рассказал Би-би-си знакомый Верзилова.
Момент, во время которого трое девушек и юноша в полицейской форме выбежали на поле, попал в эфир. При этом камеры сразу переключились на другие объекты - в футбольных трансляциях принято не демонстрировать моменты, когда болельщики выбегают на поле.
Участников Pussy Riot с поля вывели стюарды.
Помешать акционистам попытались и сами участники матча. Как уточняет Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Футболист удерживал его до тех пор, пока к нему не подоспели сотрудники службы безопасности стадиона.
Как позже сообщил "Медиазоне" адвокат Pussy Riot Николай Васильев, его не пускают в ОВД "Лужники" к задержанным участникам группы. По словам Васильева, в отделе сейчас много задержанных иностранцев.
Как сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, в настоящее время к задержанным в "Лужниках" едет адвокат правозащитной организации.
Собеседник Би-би-си, близкий к организации матча, рассказал нашему корреспонденту, что участники Pussy Riot прошли на стадион по паспортам болельщиков. "Непонятно, как спецслужбы выдали Верзилову паспорт болельщика с его репутацией. Непонятно ещё, как их пропустили в чашу стадиона, ведь там нет сотрудников полиции, все они за пределами стадиона. Безопасностью на стадионе занимаются стюарды и ЧОП", - сказал собеседник.
Во время ЧМ-2018 болельщики уже выбегали на поле, например, в матче открытия между Россией и Саудовской Аравии.
Тогда это сделал гражданин Украины. Хамовнический суд признал его виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.1 ст. 20.31 КоАП). Его оштрафовали на 7 тысяч рублей и запретили на полгода посещать спортивные мероприятия.
В августе 2012 года суд приговорил трех участниц группы Pussy Riot - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя. Приговор Самуцевич позже был заменен на условный срок.
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