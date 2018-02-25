Участников группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Александра Софеева в воскресенье, 25 февраля, в Керчи доставили в местный отдел ФСБ. Об этом сообщает на своей странице Facebook участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

"Наши Оля Борисова и Саша Софеев приплыли на пароме в Керчь, а их сразу же с корабля скрутили и доставили в ФСБ. Причин задержания не объясняют. Телефоны отобрали, связи с ними сейчас нет", - написала Толоконникова. Ольга Борисова успела написать в своем Twitter, что у парома их встречали 6 полицейских, не объяснивших причин задержания.

"Какой у меня статус? Я задержана? - Мы вас пригласили на беседу просто. - Ну знаете, вы так пригласили, что меня сюда везли насильно", - цитирует диалог в ФСБ Ольга Борисова.

Через несколько часов после проведения профилактической беседы Борисова и Софеев были отпущены.

Радикальное искусство

Группа Pussy Riot появилась в 2011 году. В 2012 году в нее входили около 10 человек, выступавшие под псевдонимами. В марте 2012 года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич после акции в Храме Христа Спасителя были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213 УК РФ) к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Самуцевич была освобождена в зале суда в октябре 2012 года. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии 23 декабря 2013 года.