Советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что не имеет никакой информации о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию в США в пользу действующего президента Дональда Трампа. Об этом высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил в интервью медиакомпании ABC, показанному в воскресенье, 23 февраля. "Я не видел никаких разведданных о том, что Россия что-то делает, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа", - сказал он.

В интервью телеканалу CBS О' Брайен предположил, что подобные вбросы являются отзвуком старой истории о якобы помощи Кремля нынешнему хозяину Белого дома.

20 февраля американские издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN сообщили, что высокопоставленный представитель спецслужб на конфиденциальном брифинге для комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США предупредил о вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2020 года с целью способствовать переизбранию Дональда Трампа. В частности, спецслужбы полагают, что Москва воздействует на результаты первичных выборов у демократов.

При этом неизвестно, представили ли спецслужбы конгрессменам какие-либо доказательства. Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе уже поставили под сомнение подобные разведданые, а Дональд Трам назвал это "дезинформационной кампанией демократов".

Берни Сандерс призвал Москву "держаться подальше"

Один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс 21 февраля также призвал Москву "держаться подальше от американских выборов". По его словам, представители администрации США около месяца назад сообщили ему о намерении России вмешаться в первичные выборы демократов и среди прочего поддержать кампанию самого Сандерса. Россия "пытается разделить нас", а также "вызвать хаос и ненависть в Америке", заявил сенатор.