Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде всю ночь пытались согласовать итоговые документы мероприятия. Заключительное пленарное заседание, которое изначально должно было завершиться в пятницу, было продлено до субботы, 14 декабря.
Исполнительный директор международной экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган подвергла критике подготовленные проекты соглашений, назвав их "абсолютно неприемлемыми", а также "обманом по отношению к людям по всему миру".
По ее словам, Чили - страна, которая в этом году председательствует на форуме, - призвана была встать на защиту Парижского соглашения "и не допустить, чтобы из-за цинизма и жадности" оно было подорвано. Вместо этого Сантьяго прислушалось к аргументам тех, кто способствует загрязнению окружающей среды, но не обычных людей, уверена Морган.
Климатические цели - основой камень преткновения
Основной вопрос, обсуждаемый представителями 196 стран и ЕС в испанской столице, - как поддержать менее обеспеченные страны финансово, чтобы смягчить ущерб от изменений климата и действующих правил, касающихся квот на выбросы парниковых газов. Участники конференции, в частности, придерживаются разных взглядов относительно того, должны ли более амбициозные климатические цели на 2030 год быть обозначены уже в этом году. Согласно Парижскому соглашению, их необходимо сформулировать лишь в следующем.
Задачи Парижского соглашения
Основная цель, обозначенная в Парижском соглашении, - сократить выбросы в атмосферу СО2, являющиеся причиной повышения температуры воздуха на 2 градуса Цельсия и глобального изменения климата. Страны договорились приложить усилия для снижения этого показателя до 1,5 градуса. Ряд экспертов ранее отмечал, что на саммите в Мадриде вряд ли будут намечены более высокие цели. Это связано с тем, что на данном этапе лишь небольшое число стран, прежде всего государства Азии и Африки, пообещали делать больше для защиты климата.
Другие же государства, такие, например, как Бразилия, не считают защиту климата своей приоритетной целью. В начале ноября президент США Дональд Трамп окончательно отказался выполнять условия Парижского соглашения.
Конференцию по климату в Мадриде посетили делегации более 190 стран, в том числе примерно 15 премьер-министров государств ЕС, а также президенты Аргентины Маурисио Макри и Эквадора Ленин Морено. Президент Чили на саммит приехать не смог.
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