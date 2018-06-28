Участники экстренной сессии Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) в Гааге в среду, 27 июня, большинством голосов поддержали инициативу Великобритании о расширении полномочий этой организации. Они приняли резолюцию, позволяющую ОЗХО называть виновных в применении химического оружия. Подготовленный Лондоном документ поддержали 82 страны, против были 24.
© AFP / Scanpix

Представители Великобритании и Франции приветствовали исход голосования. "Международное сообщество сплотилось, чтобы укрепить запрет на использование химического оружия, и сказало "нет химическому оружию", — сообщил британский МИД в своем микроблоге Twitter.

Статьи по теме:
Британия пойдет на столкновение с Россией на сессии ОЗХО  (13)
ОЗХО скорректировала дозу "Новичка" при отравлении Скрипалей  (18)

Посольство Франции в Нидерландах назвало расширение мандата ОЗХО "большой победой над безнаказанностью", одержанной ради безопасности в мире. Ранее в тот же день были отклонены все пять поправок к британскому проекту резолюции, предложенные Венесуэлой, Казахстаном, Ираном, Беларусью и Бурунди.

РФ опасается слома международной системы безопасности

Россия считает, что расширение мандата ОЗХО может повлечь слом всей международной системы безопасности. Государства, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), никогда не подписывались "над тем, чтобы организация использовалась в качестве инструмента по определению ответственности" за использование химоружия, заявил накануне замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Коломанов, который возглавляет российскую делегацию экстренной сессии ОЗХО.

По его словам, инициатива Великобритании "представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и целостности КЗХО". Россия, Иран и Сирия 26 июня выступили против предложения Великобритании расширить полномочия организации.

Экстренная конференция стран-участниц ОЗХО проходила 26 и 27 июня по инициативе Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши и Румынии. Россия ранее выразила "категорическое несогласие" с инициативой созыва такого форума.

Среди прочего эксперты ОЗХО ведут расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в начале апреля, в результате которой погибли десятки человек.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

США призвали страны Совбеза ООН дружно ввести санкции против Ирана (2)

Страны - члены ООН должны поддержать США в вопросе...

Президент Ирана пригрозил "поставить США на колени" (2)

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранцы должны...

В Великобритании боятся, что после встречи Трампа с Путиным в НАТО наступит кризис (11)

Власти Великобритании опасаются, что договоренности,...

В ООН раскритиковали ЕС из-за драмы вокруг судна с беженцами

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев...

Бывший бездомный понял, как избавить мир от голода (2)

Британец Адам Смит, бывший бездомный, утверждает, что...

TOP новостей

"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (57)

В Эстонии опубликовано исследование “Виртульный...

Парламент намерен менять реформу: на пенсию для людей с небольшими зарплатами будут откладывать другие (5)

Если парламент примет налоговую и пенсионную реформу,...

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг

Жители Литвы все чаще покупают машины в лизинг. Они...

Советник премьер-министра: хороший врач в Литве может заработать 5000 евро (37)

Зарплаты врачей и медсестер в Литве отличаются в...

В центре Вильнюса планируют "новый Перкункемис" (7)

Что лучше – строить в центральной части новые большие...