Представители Великобритании и Франции приветствовали исход голосования. "Международное сообщество сплотилось, чтобы укрепить запрет на использование химического оружия, и сказало "нет химическому оружию", — сообщил британский МИД в своем микроблоге Twitter.
Посольство Франции в Нидерландах назвало расширение мандата ОЗХО "большой победой над безнаказанностью", одержанной ради безопасности в мире. Ранее в тот же день были отклонены все пять поправок к британскому проекту резолюции, предложенные Венесуэлой, Казахстаном, Ираном, Беларусью и Бурунди.
РФ опасается слома международной системы безопасности
Россия считает, что расширение мандата ОЗХО может повлечь слом всей международной системы безопасности. Государства, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), никогда не подписывались "над тем, чтобы организация использовалась в качестве инструмента по определению ответственности" за использование химоружия, заявил накануне замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Коломанов, который возглавляет российскую делегацию экстренной сессии ОЗХО.
По его словам, инициатива Великобритании "представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и целостности КЗХО". Россия, Иран и Сирия 26 июня выступили против предложения Великобритании расширить полномочия организации.
Экстренная конференция стран-участниц ОЗХО проходила 26 и 27 июня по инициативе Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши и Румынии. Россия ранее выразила "категорическое несогласие" с инициативой созыва такого форума.
Среди прочего эксперты ОЗХО ведут расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в начале апреля, в результате которой погибли десятки человек.
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