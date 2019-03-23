Участники акции «Национального корпуса» «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» против хищений в оборонном комплексе колонной пришли с Майдана Незалежности к Администрации президента.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие до 3 тыс. человек.

Участники акции прошли по улицам Грушевского и Институтской к Администрации президента на улице Банковой. Впереди колонны ехали автомобили взрывотехнической службы, а полицейские проверяли днища припаркованных на тротуаре легковушек на предмет взрывных устройств.

Следует также отметить, что за колонной шли несколько сотен пенсионеров, которые все время молча наблюдали за акцией, отгороженные от активистов шеренгой молодых людей в униформе - представителями «Нацкорпуса» и «Нацдружин».

Активисты пришли к Администрации президента, чтобы еще раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.

У Администрации президента сосредоточено очень много правоохранителей в специальном снаряжении - шлемах, наколенниках, тактических очках.

Около сотни правоохранителей перекрыли Банковую возле Дома писателей. Также во дворах домов по адресам Банковая, 1 и 2 сосредоточено не менее 100 правоохранителей. Кроме того, за спинами спецназовцев припаркованы несколько грузовиков-автозаков.

Также на месте происшествия стоит автомобиль пожарной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее участники акции «Национального корпуса» «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» против хищений в оборонном комплексе собрались на Майдане Незалежности и после митинга направились к Администрации президента.

Активисты «Нацкорпуса» и «Нацдружин» хотят еще раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.