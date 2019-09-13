Участникам миссии ЕС не позволят спасать беженцев у берегов Ливии

Участники миссии ЕС Sophia в Средиземном море будут и впредь лишены мандата на спасение беженцев у берегов Ливии. Страны Евросоюза в четверг, 12 сентября, договорились о продлении срока операции до 31 марта 2020 года. При этом было решено, что кораблей у участников миссии по-прежнему не будет. Наблюдение за маршрутом перевозки беженцев в Италию будет осуществляться лишь с воздуха с помощью самолетов и беспилотников, сообщили западные информагентства со ссылкой на источники в ЕС.

По словам дипломатов в Брюсселе, соответствующее решение было единогласно принято послами стран Евросоюза, курирующими вопросы политики безопасности. Оно еще должно быть официально утверждено в других инстанциях, однако каких-либо корректив уже не планируется.

Миссия Sophia была согласована в 2015 году на пике миграционного кризиса с целью борьбы с контрабандистами, переправляющими беженцев из Ливии в Европу. В ней одно время участвовал и бундесвер. В марте 2019 года участников операции Sophia лишили кораблей, поскольку правительство Италии объявило о нежелании принимать новых нелегальных мигрантов. В рамках миссии Sophia в Италию было доставлено 45 000 беженцев.