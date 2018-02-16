Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, отбывающий срок за убийство 77 человек в 2011 году, впервые заявил, что раскаивается в том, что устроил кровавую бойню, сообщает газета Verdens Gang. Об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позже в беседе с приглашенным к нему психиатром.
Andersas Behringas Breivikas
© Reuters/Scanpix

"Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", — говорится в письме Брейвика, которое цитирует ТАСС.

О своем раскаянии Брейвик заявил после того, как в марте 2017 года норвежский Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права преступника.

Преступник, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. В прошлом году, видимо, для того, чтобы отмежеваться от прошлой жизни, Брейвик сменил имя на Фьотольф Хансен.

Однако эксперты считают, что Брейвик не сопереживает своим жертвам и не осознает истинного масштаба совершенных им преступлений. Во время первого суда, проходившего в 2012 году, Брейвик говорил, что жалеет лишь о том, что ему не удалось лишить жизни больше людей.

"Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить", — заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрей.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утейа, убив 69 и ранив 66 человек. Терррорист был осужден на 21 год тюремного заключения с возможностью продления срока.

NEWSru.com
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