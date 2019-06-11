Убитый сводный брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

По ее данным, в феврале 2012 года Ким Чен Нам должен быть встретиться в Малайзии с представителем ЦРУ, однако это была не единственная причина поездки в эту страну. Бывшие американские чиновники рассказали газете, что Ким Чен Нам не мог много знать о Северной Корее, поскольку долгое время проживал за пределами страны, однако был связан со службами безопасности других стран, в частности Китая. Они отмечают, что сводный брат лидера КНДР долгое время проживал в Макао - специальном административном районе Китая - и "почти наверняка" общался с иностранными спецслужбами, особенно с китайскими.
Экс-чиновники и аналитики ранее не исключали, что Китай и другие страны могут рассматривать Ким Чен Нама в качестве возможного преемника Ким Чен Ына. Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что он не подходит для этой роли.
The Wall Street Journal утверждает, что подробности связей старшего брата Ким Чен Ына с американским спецслужбами описаны в книге журналиста газеты The Washington Post под названием "Великий преемник", которая должна быть опубликована во вторник. В ЦРУ информацию о связях Ким Чен Нама не прокомментировали.
Старший единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в международном аэропорту Куала-Лумпур. В зале вылета к нему приблизилась женщина и накинула ему на голову платок, пропитанный неизвестной, вероятно ядовитой, жидкостью.
Спустя считаные секунды после инцидента Ким Чен Наму стало плохо. Сотрудники аэропорта оказали ему первую медицинскую помощь, а затем отправили в один из местных госпиталей, по дороге в который он и скончался. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа и 30-летнюю вьетнамку Доан Тхи Хыонг задержали почти сразу после убийства Ким Чен Нама. На их одежде нашли следы ядовитого нервно-паралитического вещества. Подозреваемые не признали свою причастность к убийству. По их словам, им предложили поучаствовать в реалити-шоу, где нужно было разыграть мужчину.
Сити Айсиа говорила, что ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила" над Ким Чен Намом, брызнув ему в лицо "детским маслом". Представители обвинения утверждали, что предполагаемые убийцы знали о подготовке убийства и смыли с рук следы вещества, чтобы не отравиться самим. Сити Айсиа впоследствии была освобождена, тогда как Доан Тхи Хыонг получила 3 года и 4 месяца лишения свободы.
Убитый сводный брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ
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