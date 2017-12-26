Контртеррористическая операция на окраине Тбилиси прошла 22 ноября. Она длилась около 20 часов.
В результате были убиты три человека, которых подозревали в терроризме. В Службе госбезопасности Грузии сообщили, что один из них — гражданин России Шуаи Борзиев, которого разыскивает Интерпол по обвинению в терроризме. Среди других убитых оказались граждане России Ибрагим Адашев, который находился в Грузии с поддельными паспортами, и Аслан Бег Солтахматов.
Ранее в Службе госбезопасности Грузии сообщили, что среди погибших оказался Ахмед Чатаев — предположительный организатор теракта в аэропорту Стамбула, который произошел в июне 2016 года. Тогда погибли 45 человек, более 200 пострадали. Мужчина покончил с собой.
СГБ также сообщила о задеражании пяти человек, оторые содействовали преступникам, рассказали в Службе госбезопасности. По информации следствия, они обеспечили Чатаеву и его сообщникам передвижение в Турции, а также пересечение границы и проникновение на территорию Грузии. По данным СГБ, они планировали организовать теракты в Грузии и Турции.
В России Чатаева разыскивали с 2003 года как связанного с лидером боевиков Доку Умарова. В 2015 году США внесли его в санкционный список по обвинению в связях с террористической группировкой «Исламское государство».
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