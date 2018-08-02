Убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко намеревались снимать золотые прииски Ндассима. Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 августа, заявлении "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Помочь со съемками приисков должен был "фиксер" — сотрудник структуры ООН в Центральноафриканской республике, сообщается в заявлении ЦУР, совместно с которым журналисты занимались сбором материалов. Этот человек должен был также предоставить информацию о предполагаемых российских военных инструкторах в ЦАР.
В заявлении ЦУР подчеркивается, что безопасность российских журналистов обговаривалась с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты. Джемаль, Расторгуев и Радченко въехали в Центральноафриканскую республику по туристическим визам и не получали аккредитацию в российском посольстве и консульстве. Причиной стало предположение расследовательской группы о том, что в ЦАР при негласной поддержке российских властей действует частная военная компания Вагнера.
"Обращение к российским дипломатическим органам делало бы расследование бессмысленным", — утверждают в ЦУР.
По информации новостного сайта Africa Intelligence, Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндассима с властями Центральноафриканской республики, пишет издание The Bell. Якобы условием разработки стало наведение порядка в регионе, которому угрожают боевики.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Водитель съемочной группы остался жив при нападении.
Россияне работали над расследованием "Российские наемники" о частной военной компании Вагнера — неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил России. По информации ЦУР, тела погибших доставят в Россию 4 августа.
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