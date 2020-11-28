В субботу утром президент Ирана Хасан Роухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти, - сказал он. - Его мученическая смерть не остановит наши достижения".

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение.

В 2014 году один из западных дипломатов заявил агентству Рейтер: "Если Иран в какой-то момент захочет направить [обогащение урана] на военные цели, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы".

Иран всегда настаивал, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявил, что Тегеран оставляет за собой право "принимать все необходимые меры для защиты своего народа и его интересов".

В свою очередь Гутерриш призвал к сдержанности и заявил о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, пишет Рейтер.

Что случилось во время покушения?

Иранское министерство обороны описало обстоятельства убийства так: "Вооруженные террористы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава отдела нашего министерства по исследованиям и инновациям. После столкновения между террористами и его охраной Фахризаде получил тяжелые ранения и был срочно отправлен в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом и несколько минут назад он скончался".

По данным иранских СМИ, по ученому, который находился в машине, был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Агентство Фарс ранее сообщало о взрыве автомобиля в городе Абсард неподалеку от Тегерана, где был убит Фахризаде. Как рассказали свидетели происшествия, "были убиты три или четыре человека, которых называли террористами".

Как считает обозреватель Персидской службы Би-би-си Джияр Гол, убийство Фахризаде - тяжелый удар для иранских спецслужб, которым было поручено его охранять. По его словам, некоторые в Иране даже считают, что покушение могли осуществить сотрудники иранских сил безопасности, работающие на разведку Израиля и западных стран.

"Провокация войны"

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере": "Сегодня террористы совершили убийство ведущего иранского ученого. Этот трусливый акт - с серьезными свидетельствами роли Израиля - показывает, что его виновники делают все возможное для развязывания войны".

Глава Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения иранской армии - пообещал отомстить за убийство Фахризаде.

Военный советник аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил о причастности к убийству Израиля с еще большей уверенностью. "В последние дни политической жизни своего... союзника [проигравшего президентские выборы президента США Дональда Трампа] сионисты пытаются усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", - написал Дехган.

Сам Трамп убийство иранского физика пока не комментировал, однако ретвитнул сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором тот среди прочего пишет: "[Фахризаде] возглавлял секретную военную программу Ирана, и в течение многих лет его искал "Моссад". Его смерть - важнейший психологический и профессиональный удар для Ирана".

Кем был Мохсен Фахризаде?

Британская газета Daily Mail в январе 2020 года писала, что израильской разведке удалось добыть документы, якобы подтверждающие, что Иран с 2002 года пытался разработать ядерное оружие, и на одном из них была пометка "в верхнем левом углу", сделанная рукой Мохсена Фахризаде.

"Запомните это имя: Фахризаде", - сказал в 2018 году Нетаньяху, назвав его руководителем секретных проектов минобороны Ирана.

Фахризаде - самый известный ядерный физик Ирана, он также был высокопоставленным офицером Корпуса стражей исламской революции.

New York Times сравнивала его (требуется подписка) с Робертом Оппенгеймером - физиком, который в годы Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом по созданию американского ядерного оружия.

Он был профессором физики и, согласно сообщениям, возглавлял "Проект Амад" - тайную программу, которая была начата в 1989 году и направлена на создание ядерной боеголовки для баллистических ракет.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), программа была свернута в 2003 году. Однако сотрудники МАГАТЭ долгое время пытались поговорить с Фахризаде в рамках своего расследования иранской ядерной программы.

Подозрения, что Иран использует свою ядерную программу для создания оружия, заставили ЕС, США и ООН ввести жесткие санкции против Тегерана, это произошло в 2010 году. В 2015 году Иран договорился с шестью крупными государствами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией - об ограничении ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Против этой сделки всегда выступал Израиль, и в мае 2018 года Трамп заявил о выходе из нее. После этого Иран перестал соблюдать условия соглашения, и в ноябре этого года МАГАТЭ заявило, что Иран накопил в 12 раз больше обогащенного урана, чем было разрешено в соответствии с документом.

Тем временем отношения между США и Ираном продолжали ухудшаться. В январе в результате удара американского беспилотника был убит главный иранский военный стратег - генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран нанес несколько воздушных ударов по военным базам США в Ираке, а затем по ошибке сбил украинский "Боинг", приняв его за американскую крылатую ракету.

Однако избранный президент США Джо Байден пообещал возобновить переговоры с Ираном после своего вступления в должность в январе 2021 года.

Анализ

Пол Адамс, обозреватель Би-би-си:

"Нет сомнений в том, что Мохсен Фахризаде был одним из важнейших ядерных физиков Ирана. МАГАТЭ и западные разведслужбы говорили о нем многие годы, подозревая, что именно он - главное действующее лицо тайной иранской программы по созданию ядерного оружия.

Фахризаде руководил отделом министерства обороны Ирана по исследованиям и инновациям, а значит, оставался важнейшей фигурой. И именно поэтому два года назад Биньямин Нетаньяху призывал "запомнить его имя".

После того, как Иран прекратил соблюдать соглашения 2015 года (в ответ на решение Трампа о выходе из ядерной сделки), страна стала быстро накапливать запасы низкообогащенного урана - и обогащать его до более высоких уровней, ранее запрещенных по условиям договора.

Иранские чиновники всегда утверждали, что эти шаги можно пересмотреть, однако достижения в области научных исследований и разработки откатить намного сложнее.

"Мы не можем вернуться назад", - заявил недавно бывший представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Солтани.

Если Мохсен Фахризаде действительно играл настолько важную роль, как об этом говорит Израиль, его могли убить те, кто пытается притормозить значительный ядерный прогресс Ирана.

А с учетом того, что избранный президент США Джо Байден заявляет о возможности возобновления ядерной сделки с Ираном, покушение, возможно, также призвано усложнить какие-либо дальнейшие переговоры".