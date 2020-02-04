Убит чеченец, бежавший от Кадырова в Европу, названо имя убийцы

Убийство Имрана Алиева, известного также как "Мансур Старый", произошло 30 января в отеле Coq Hardi, недалеко от железнодорожного вокзала в центре Лилля. Рядом с телом с "множественными ранениями в области грудной клетки" было обнаружено и орудие убийства - нож. Номер отеля, в котором был найден труп Алиева, был снят им на сутки с 29 на 30 января вместе с сопровождавшим его "мужчиной того же гражданства", сообщает Le Monde.

Как рассказали друзья семьи убитого, неизвестный мужчина, который и стал главным подозреваемым, накануне инцидента приехал из Чечни в гости к Алиеву в Бельгию. Алиев проживал в Бельгии, получив там статус политического беженца. За день до гибели Алиев заявил родным, что уезжает на день во Францию "по делам".

Прокуратура Лилля возбудила дело по факту убийства. Расследование поручено местной судебной полиции. На данный момент "никаких арестов не произведено". Следствие полагает, что подозреваемый чеченец уже покинул Европу и находится в России.

Как сообщает "Кавказский Узел", проживающий в Польше другой чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, бежавший из республики из-за преследований, начавшихся после конфликта с двоюродным братом Рамзана Кадырова, назвал уже имя возможного убийцы.

По словам Абдурахманова, это житель Гудермесского района Чечни Усман Мамадиев. 18 января 34-летний Мамадиев, известный по кличке "Нушка", прилетел в Испанию рейсом "Москва - Валенсия". В тот же день он вылетел в Германию рейсом "Валенсия - Берлин". Там он прожил два дня в отеле Quentin Design, а затем отправился поездом в Бельгию к Алиеву. В гостях у Алиева Мамадиев прожил неделю, после чего вместе с ним поехал в Лилль. Как рассказал Абдурахманов в своем YouTube-канале, в гостинице Мамадиев усыпил Имрана Алиева, подсыпав ему снотворное, а затем убил, нанеся несколько ударов ножом. Как сообщил блогер, предполагаемый убийца благополучно покинул Европу, вылетев самолетом из Берлина, предположительно в Москву, и уже находится в Чечне. Он добавил, что Усман Мамадиев работает на высокопоставленного чеченского чиновника - депутата Госдумы Адама Делимханова.

Как отмечает блогер, шенгенскую визу Усман Мамадиев получил на свое имя, у него были подлинные документы, не как в случае с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили, которое погрузило Россию и Германию в дипломатический кризис. Тогда, пять месяцев назад, киллер, также прибывший из Москвы, использовал паспорт на имя "Вадима Соколова".

Кроме того, по данным Абдурахманова, подозреваемого в убийстве Усмана Мамадиева в этой "заказной" поездке сопровождали еще два человека - Хамидова Амина Асланбековна и Карсамов Хасан Багаудинович.

Убитый Имран Алиев был известен как критик авторитарного режима лидера Чечни Рамзана Кадырова и регулярно обвинял его в нарушениях прав человека. Впрочем, на этом поприще он не снискал популярности в Чечне из-за того, что использовал оскорбительную риторики и нецензурную лексику. Популярностью у определенной части населения республики пользуются другие блогеры - Тумсо Абдурахманов, Микаил Мализаев, Ахмед Алихаджиев, Аслан Арцуев, которые также живут за границей и критикуют чеченские власти.

Напомним, от расправы "Мансура Старого" не спасло то, что 25 декабря 2019 года он "присягнул" Рамзану Кадырову в опубликованном в YouTube видеоролике. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я - один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", - пообещал Имран Алиев.

Как отмечает издание "Кавказ.Реалии", для чеченской диаспоры в Европе смерть "Мансура Старого" - еще один повод побеспокоиться о том, насколько они защищены от тех, от кого искали защиты и убежища за рубежом.

Вереница подобных убийств в Европе началась 13 января 2009 года, когда в центре столицы Австрии средь бела дня был убит 26-летний Умар Исраилов. Застрелив его, киллеры скрылись на автомобиле. Полиция быстро вышла на след, в итоге удалось задержать некоторых причастных к преступлению, хотя сам киллер успел покинуть страну и добраться до Чечни. Приговоры отличились суровостью: Отто Кальтенбруннер (урожденный Рамзан Эдилов) получил пожизненный срок, его сообщники Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев получили по 19 и 16 лет лишения свободы.

Вечером, 8 сентября 2017 года в центре Киева возле Бессарабского рынка произошел взрыв автомобиля Toyota с грузинскими номерами. Был убит гражданин Грузии, этнический чеченец Тимур Махаури. Махаури был связан с чеченцами, воевавшими против России на Донбассе.

Вечером 30 октября 2017 года была расстреляна Амина Окуева, супруга командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, воюющего на востоке Украины против пророссийских сепаратистов. Их машину обстреляли неизвестные.

В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года профессиональным киллером был застрелен Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец и гражданин Грузии.

Одно из первых убийств чеченцев за пределами России было совершено на Ближнем Востоке. 13 февраля 2004 года в Катаре был убит бывший и.о. президента Ичкерии Зелимхан Яндарбиев.

Особенно много покушений на на чеченцев было совершено в Турции: Гаджи Эдильсултанов и Ислам Джанибеков были убиты в 2008 году, Али (Муса) Асаев - в 2009-м, Берг-Хаж Мусаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев - в 2011-м, Медет Унлю - в мае 2013-го, Абдулвахид Эдильгериев - в ноябре 2015-го, Руслан Исрапилов - в мае 2016-го.