Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги. Об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц женщины, передает телеканал ТСН.

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не установлены, думаю, за завтрашний день проработаем", - заявил он.

Согласно экспертизе, отметил Ценов, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело: "Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил он.

Первоначально - четыре версии убийства

На данный момент следователи рассматривают четыре версии убийства адвоката Ноздровской, среди которых - профессиональная деятельность и попытка изнасилования. Об этом спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил журналистам на брифинге, передает телеканал "112 Украина".

Жукович отметил, что следствие продолжается, работает следственно-оперативная группа, в составе которой есть специалисты не только Главного управления Национальной полиции (НП), но и Департамента уголовного розыска НП и Главного следственного управления.

Он также сообщил, что пока еще нет окончательных заключений судебно-медицинской экспертизы, но вскоре они должны появиться. Он также отметил, что сейчас рассматриваются четыре основные версии убийства Ноздровской.

"Это ее профессиональная деятельность. Другая, уже более конкретизированная, - это по последнему делу по факту ДТП, следующая версия – хулиганство, и еще одна версия - то, что ее хотел кто-то изнасиловать", - заявил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются и будут проверяться.

Версия об изнасиловании - исключена

В полиции отвергли одну из версий причин убийства Ноздровской – версию о возможном изнасиловании. Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, следователями сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве, бытовой конфликт.

"Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании", - написал депутат.

Как сообщалось ранее, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в реке под Киевом.

Как написала в Facebook украинская журналистка Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.

По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

18-летняя дочь Ноздровской подозревает, кто мог быть убийцей ее матери, сообщает ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", - говорит Анастасия Ноздровская.

Она также уверена, что один из тех, кто угрожал ее семье, – их сосед: "От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Россошанский".

Однако сосед отрицает, потому что видел Ноздровскую в последний раз на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО: "29-го или 27-го числа на суде был. Последний раз ее видел".