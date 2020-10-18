Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции получил статус беженца.

47-летнему преподавателю Самюэлю Пати стали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщили ранее французские СМИ.

Полиция расследует нападение на Пати как теракт. Оно произошло в районе 17:00 по местному времени на улице считающегося благополучным городка Конфлан-Сент-Онорин, расположенного к северо-западу от центра Парижа.

По данным СМИ, нападавший не был включен в список радикалов, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был известный полиции исламист.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с осуждением произошедшего, выразив соболезнования родным погибшего. Вместе с тем он призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

Посольство России в Париже находится в контакте с французскими властями по делу об убийстве учителя, в котором подозревают гражданина РФ, сообщили Интерфаксу в субботу в российской дипмиссии.

На данный момент полиция задержала девять подозреваемых. Изначально это были четверо родственников нападавшего, включая одного несовершеннолетнего. Позднее в ходе расследования были задержаны еще пять человек — в их числе двое родителей учеников из школы, в которой работал убитый. По данным местных СМИ, они высказывали недовольство решением учителя показать классу карикатуры на пророка Мухаммеда.

Карикатуры, которые учитель показал классу на уроке об антиклерикализме и свободе слова, были известны по публикациям в сатирическом журнале Charlie Hebdo. В настоящий момент в Париже идет суд по делу об убийстве 12 человек в результате исламистского нападения на редакцию этого журнала в 2015 году.

За последний месяц это второе исламистское нападение, связанное с карикатурами на пророка Мухаммеда, напечатанными Charlie Hebdo. В конце сентября полиция Парижа задержала выходца из Пакистана, напавшего с ножом на двоих людей недалеко от бывшего офиса журнала.

"У мусульман есть право на религию"



Вечером в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях обращение, в котором выразил недовольство теми СМИ, которые в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника, особенно когда речь заходит о чеченцах.

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем", — написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

По его словам, подозреваемый почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке и наверняка отдавал отчет своим действиям, "понимая, что государство в упор не слышит верующих".

"Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь", — заявил чеченский лидер.

"Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", — призвал Кадыров.

По его мнению, когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество.

"А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!" — заключил глава республики.

Как сообщает французская газета Le Point, власти Франции не хотели давать статус беженцев семье Абдулака. Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что в 2008 году, когда чеченская семья прибыла во Францию, им было отказано в прошении об убежище.

Но три года спустя Национальный суд Франции по делам беженцев отменил это решение, в результате чего семья смогла остаться в стране. Достигнув совершеннолетия, подозреваемый автоматически получил вид на жительство, говорится в статье.

Что известно о нападении?



Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.

По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул "Аллах акбар".

Нападавший попытался скрыться, однако полиция, которую вызвали свидетели происшествия, быстро оказалась на месте.

Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им своим оружием, после чего был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.

Что известно об убитом учителе



47-летний Самюэль Пати был учителем истории и географии. На уроке, посвященном светскому государству и свободе слова, он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько лет назад их публикация в Charlie Hebdo вызвала возмущение многих мусульман в стране. В 2015 году из-за этих карикатур на редакцию напали братья-джихадисты, убив 12 человек.

В начале октября несколько родителей-мусульман жаловались руководству школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия.

При этом отец одного из учеников Пати рассказал, что перед тем как показать карикатуры на пророка, Пати предложил выйти из класса учащимся, которых изображения могут обидеть.

"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, — рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. — Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".

За неделю до нападения в соцсетях появилось видео, в котором мужчина, представившийся как отец одной из учениц Пати, назвал учителя бандитом и призвал других объединиться и сказать: "Остановись, не трогай наших детей", передает агентство Рейтер.

Реакция



Президент Франции Эммануюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс резко осудили нападение, отметив, что оно носит все отличительные признаки исламистского терроризма, и пообещав ответ от правительства.

"Хочу поделиться с вами своим гневом. Целью этого отвратительного нападения был сам принцип светскости, который лежит в основе Французской республики", — заявил премьер.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции поднялись с мест в память о жертве жестокого теракта.

Мусульманские лидеры Франции также резко осудили нападение.

"Charlie Hebdo разделяет ужас и возмущение, после того как учитель, выполнявший свою работу, был убит религиозным фанатиком. Глубочайшие соболезнования его семье, близким и всем учителям", — написали представители издания в "Твиттере".