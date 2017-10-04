Инженер-самоучка Мадсен заявляет, что Валль погибла после того, как 70-килограммовая крышка люка упала ей на голову.
Peteris Madsenas
© Reuters / Scanpix

Журналистка-фрилансер из Швеции Ким Валль готовила материал об изобретателе подлодки "Наутилус", для чего отправилась с ним в плавание.
46-летний Мадсен говорит, что пытался похоронить Валль в море, а затем предпринял попытку самоубийства, затопив субмарину.

Прокурор Якоб Бук-Йенсен заявил, что подозрения в том, что изобретатель убил журналистку, усилились с того дня, когда он предстал перед судом 5 сентября.

Бук-Йенсен сообщил, что видео, которые прокуратура считает подлинными, нашли на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену. На них женщин пытают, обезглавливают и сжигают.

Вскрытие тела Валль показало, что у нее есть ножевые ранения в районе гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились перед самой смертью женщины, либо сразу после.

Точная причина смерти пока не установлена.

В течение четырех месяцев, пока продолжается расследование, Мадсен будет находиться под стражей.

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