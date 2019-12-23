В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года.
Jamalas Khashoggi
© Reuters / Scanpix

Известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.

Статьи по теме:
СМИ: дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию  (2)
"Дело Хашогги": саудовские прокуроры просят для подозреваемых смертной казни

Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.

Покидая родину, Хашогги обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.

В мире

Глава корпорации Boeing уходит в отставку на фоне проблем с 737 Max

Руководитель американской корпорации Boeing Деннис...

Американские санкции остановили строительство "Северного потока-2" (13)

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой...

Турция намерена расширить участие в конфликте в Ливии

Президент Турции Эрдоган готов усилить военную...

Убийство Хашогги. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни...

СМИ: Как Трамп пытался заморозить помощь Украине

Белый дом предпринял попытку заморозить помощь Украине...

TOP новостей

Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю (496)

В последнее время Россия всеми силами пытается...

Калькулятор: узнайте, какая зарплата вас ждет в 2020 году (11)

В 2020 году меняются некоторые налоги, которые жители...

Рождественская елка в Аникщяй Музей узкоколейной дороги Инкубатор искусств

Рождество в Аникщяй: где отдохнуть и что посмотреть (8)

Буквально считанные дни остаются до главных зимних...

Науседа одобрил дополнительные ограничения для электроэнергии с БелАЭС (8)

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал...

Что делать, чтобы праздники не омрачило ЧП (2)

Главные праздники года уже вот-вот наступят. Ждут...