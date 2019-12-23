Убийство Хашогги. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни

Известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.
Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.
Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.
Покидая родину, Хашогги обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.
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