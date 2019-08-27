В Германии не сразу поняли суть преступления, совершенного в пятницу, 23 августа, в самом центре Берлина. "Велосипедист убил пешехода", "Россиянин убил грузина", "В Берлине убит исламист" - такие заголовки мелькали в первые часы после преступления. Но постепенно у полиции и прокуратуры сложилась совсем другая картина: не исключено, что Германия впервые столкнулась с заказным убийством, напоминающим расправы над чеченцами, живущими за границей. DW собрала сведения из разных источников о громком преступлении.

Убийство в полдень из пистолета Glock

В пятничный полдень в парке Малый Тиргартен – это в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага – велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву. Убийца, говорят свидетели, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову. Увиденное в парке свидетели описывают как "казнь". Нападавший, по их словам, сразу принялся заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием - пистолетом с глушителем марки Glock. Затем он попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. На мужчину обратили внимание двое молодых людей, приехавших в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через короткое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили и оружие, и велосипед.

#Berlin: Islamistischer Hintergrund? Tschetschene nach mysteriösem Mord an einem Georgier im Kleinen Tiergarten in Haft – eine Spur führt zum georgischen Geheimdiensthttps://t.co/BsjRiyWwOu — Bürger für die AfD ! (@EinAfd) August 26, 2019



О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному – 48 или 49 лет, он оказался гражданином России. Сначала несколько немецких изданий сообщили, что речь идет об этническом чеченце. В понедельник, 26 августа, издание Bild сообщило, что убийца - родом из Сибири, его зовут Вадим С., в Берлин приехал незадолго до совершения преступления.

На допросе, по данным Süddeutsche Zeitung, задержанный вел себя "хладнокровно". Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город. В снятой им квартире, как пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), нашли крупную сумму денег. По другим данным, деньги нашли у него при себе.

Полевой командир на стороне Басаева и Масхадова

О жертве сначала говорили как о "грузине". Сегодня стало известно, что убитый - 40-летний кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущельяс грузинским паспортом, Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Сначала воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Об этом говорится в письме председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса (Ekkehard Maaß) в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). Письмо есть в распоряжении DW.

🔴 Laut @polizeiberlin soll ein Fahrradfahrer in Moabit einen Mann erschossen haben. Zeugen hätten Polizei alarmiert, sie berichteten über Schüsse am Kleinen Tiergarten. https://t.co/eWgNDkNObo — rbb|24 (@rbb24) August 23, 2019



В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако, по данным Маса, сам в боях участия не принимал.

В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, неизвестно.

Побег через Украину в Германию после покушения

Зелимхан Х., как называют его в немецких СМИ, некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны – якобы работал в структурах по борьбе с терроризмом. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения, процитировала газета Bild слова его сына. У Зелимхана пятеро детей.

Агентство dpa писало, что Зелимхан получил в Германии другое имя в целях безопасности. У него имелся паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. Но паспорт он получил еще в Грузии, Кавтарашвили - фамилия его матери, пояснил DW Эккехард Мас. По данным WDR, немецкие органы безопасности некоторое время вели Зелимхана-Торнике как "лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности", но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли, узнала газета Tagesspiegel.

Подозрения были совершенно не обоснованные, уверен Мас, называющий себя "другом" Зелимхана. Тем не менее, в убежище чеченцу отказали. Отказ Зелимхан успел оспорить в суде. Сам Мас также пытался повлиять на решения властей: еще в 2017 году он требовал от BAMF взять чеченца под особую защиту в связи с покушениями на него и постоянными угрозами в его адрес. Но, по его словам, охрану Зелимхан так и не предоставили.

Мотивы: следствие склоняется к версии заказного убийства

Официально прокуратура Берлина, которая занимается данным убийством, пока сообщила, что следствие проверяет все версии. Однако личные мотивы или связь с наркоторговлей – распространенное занятие в парке Малый Тиргартен – следователи исключают, написала газета Berliner Zeitung. Следователи уверены, что убийство было заказным, пишут FAZ и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в следственных органах. Эккехард Мас заявил DW, что речь идет именно о политическом убийстве: "Для меня это однозначно".

#warchechnya - Чеченская война. #война #чечня

Воевавший на стороне боевиков, участник чеченской войны, убит в Германии

Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили убит в Берлине в...... Далее: https://t.co/IlLegOZ9Z1 pic.twitter.com/gB8Jh4duXV

— Война в Чечне (@warchechnya) August 26, 2019



Косвенно подозрения в заказном характере убийства подтвердило и сообщение о том, что Генеральная прокуратура ФРГ "внимательно следит" за расследованием в Берлине. Обычно федеральные органы подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.

Чеченская община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана, так как, утверждает Мас, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом. Угрозы поступают и брату Зелимхана, рассказал председатель Германо-Кавказского общества.

Сходство с убийством Исраилова в Вене

Демонстративный характер берлинского убийства – в общественном месте в дневное время и при свидетелях - имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Он был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать троих из четверых убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению к причастности к этому преступлению, но безуспешно.