Убийство брата Ким Чен Ына: последняя обвиняемая скоро выйдет на свободу

Гражданку Вьетнама, которая оставалась единственной обвиняемой по делу об убийстве брата Ким Чен Ына, приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.
Ким Чен Нам был отравлен нервным токсином VX в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.
Изначально Хуонг обвиняли в предумышленном убийстве, за что ей могла грозить смертная казнь. Но в понедельник прокуроры смягчили обвинения.
Хуонг признала вину в "причинении вреда с использованием опасного оружия".
Девушку могут освободить уже в начале мая, так как ей зачтут срок пребывания под стражей с февраля 2017 года. "В первую неделю мая она будет дома", - пообещал адвокат.
"Я счастлива, после тюрьмы я хочу стать певицей и актрисой", - поделилась своими планами с репортерами Хуонг.
Приговор фактически означает, что ответственные за убийство брата Ким Чен Ына найдены не были.
Сохранить лицо
В марте суд неожиданно освободил из-под стражи вторую подозреваемую в причастности к отравлению - гражданку Индонезии Сити Айсию.
На подобный исход дела рассчитывала тогда и Доан Тхи Хуонг, но 14 марта власти отказались снимать с нее обвинения.
Она расплакалась и сказала тогда: "Только одному богу известно, что мы не совершали это убийство. Пусть моя семья за меня молится".
Обе девушки настаивали на своей невиновности. Сити Айсия говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов), чтобы она "подшутила над Ким Чен Намом", брызнув ему на лицо "детское масло".
Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.
Адвокаты настаивали на том, что обе подозреваемые были лишь пешками в шпионской игре.
Сегодняшний приговор, как считает корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд, - возможность для Малайзии сохранить лицо в этом запутанном деле. Решение суда будет также многими воспринято как торжество справедливости по отношению к осужденной.
Но оно также означает, что подозреваемые не дали показаний в суде и не рассказали, как они оказались замешаны в заговоре, и кто их привлек.
Как произошло убийство?
13 февраля 2017 года Ким Чен Нам ожидал посадку на рейс в Макао в аэропорту Куала-Лумпура, когда к нему подошли две женщины.
Камеры наблюдения запечатлели момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подошли две женщины, одна из них набросила ему что-то на лицо, после чего женщины ретировались.
Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. Причиной его смерти, как потом выяснилось, стал нервный токсин VX.
Американские и южнокорейские власти считают, что к убийству Ким Чен Нама могут быть причастны агенты северокорейской разведки.
Власти КНДР решительно отвергали какую-либо причастность к отравлению.
В деле фигурируют еще четыре человека, предположительно северокорейцы. Они покинули Малайзию в день, когда произошло убийство. Обвинения им предъявлены заочно.
Их пока не удалось привлечь к ответственности, хотя они объявлены в международный розыск Интерполом.
Кем был Ким Чен Нам?
Ким Чен Нам - старший сын северокорейского лидера Ким Чен Ира, скончавшегося в 2011 году.
Он практически не общался с семьей после того, как было принято решение выдвинуть на должность нового лидера КНДР его младшего единокровного брата Ким Чен Ына.
В начале 2000-х годов Ким Чен Нам уехал из страны и большую часть времени проводил в Макао, Сингапуре или материковом Китае.
В прошлом Ким Чен Нам критически отзывался о своей семье. В своей книге, опубликованной в 2012 году, он писал, что его младший брат не обладает лидерскими качествами. При этом сам он всегда подчеркивал, что не заинтересован в том, чтобы принимать участие в руководстве страной.
"Эра Рейва" начнется в Японии с императором Нарухито
Правительство Японии объявило название новой...
Куда пропал "Спаситель мира"? Шедевр Леонардо да Винчи не могут найти
В новом музее в Абу-Даби должны были еще в ноябре...
Убийство брата Ким Чен Ына: последняя обвиняемая скоро выйдет на свободу
Гражданку Вьетнама, которая оставалась единственной...
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии (1)
В авиакатастрофе в Германии погибла совладелец...
Выборы президента Украины: в Латвии больше всего голосовали за Зеленского (9)
Проживающие в Латвии граждане Украины на прошедших...
TOP новостей
Прокат электрического самоката стоит дороже, чем аренда автомобиля (12)
6,5 евро в час в Вильнюсе стоит прокат электрических...
Предупреждение врачей: корь - это еще не все, могут вернуться и более опасные болезни (31)
Литовские врачи выражают озабоченность в связи с...
С 1 апреля на дорогах Литвы масса перемен – водителям понравятся не все (7)
С 1 апреля в Литве меняются многие Правила дорожного...
Голосовавшие в Литве украинцы поддержали на выборах Порошенко (169)
Голосовавшие на выборах президента Украины в Литве...