"В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны. При этом соответствующие данные кому-либо, в том числе автору публикации на вышеупомянутом интернет-ресурсе, для разглашения указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в заявлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 387 УК Украины, которая предусматривает наказание за разглашение сведений досудебного расследования в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, отмечает РБК.

Ранее украинский сайт "Страна" опубликовал "расстрельный список". Журналисты указали, что получили сведения от источников в СБУ. При этом в списке не было фамилии пережившего постановочное покушение Аркадия Бабченко.

В списке, в частности, упоминались Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, работающие на телеканале "Прямой". Ранее эти два журналиста побывали в СБУ на обсуждении "расстрельного списка" людей, которые "неугодны российскому режиму".

В перечне имен также присутствовал заместитель главного редактора, руководитель новостного блока "РБК-Украина" Сергей Гришин. В список были включены более десяти женщин. Среди них оказались телеведущая Татьяна Даниленко, совладелица и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина.

Как сообщал генпрокурор Украины Юрий Луценко, 17 человек из списка были приглашены на встречу с представителями силовых органов. Журналистам было предложено запросить охрану. По его словам, все эти люди подписали согласие о неразглашении.

Напомним, впервые о существовании некоего "расстрельного списка" Луценко рассказал 31 мая после того, как сотрудники СБУ задержали предполагаемого организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Он заверил, что все 30 человек из списка получат надлежащую охрану "от тех, кто заказал их смерть".

По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Для этого они завербовали Бориса Германа - исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер". По данным следствия, Герман получил 40 тысяч долларов за организацию убийства Бабченко. Он предложил бывшему участнику АТО 30 тысяч долларов за исполнение этого преступления. Затем организатор передал предполагаемому киллеру задаток в размере 15 тысяч долларов. После этого сотрудники СБУ, следившие за Германом, инсценировали убийство Бабченко, а потом задержали предполагаемого организатора.

В суде Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку. По словам Германа, к нему обратился "человек из Москвы" Вячеслав Пивоварник, который якобы отвечает в частном фонде Путина "за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину". Пивоварник, по словам Германа, передал ему "расстрельный список".

Прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда опроверг версию обвиняемого. Он заявил, что Герман не сотрудничал с контрразведкой. Опровергли версию Германа и в Кремле.