Следствие рассматривает две основные версии убийства Аркадия Бабченко: профессиональная деятельность и гражданская позиция.
Волна возмущения убийством Бабченко
Сразу после появления первых сообщений об убийстве Аркадия Бабченко его друзья, коллеги и знакомые начали собираться возле дома, где жил и был застрелен журналист. Ведущие телеканалы и интернет-ресурсы до поздней ночи вели прямые трансляции с места преступления и начинали с этого события выпуски новостей.
В соцсетях поднялась волна возмущения в связи с убийством Бабченко и соболезнований семье и близким погибшего журналиста. Сотрудники правоохранительных органов Украины не исключают нескольких версий преступления, но наиболее вероятной считают профессиональную деятельность Бабченко и его критическую позицию по отношению к российским властям. Большинство его коллег и близких убеждены, что это заказное убийство, за которым стоит Кремль.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман первым из высших должностных лиц отреагировал на это преступление. На своей странице в Facebook он заявил о причастности российских властей к убийству Бабченко и назвал его "настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии".
Однако экс-спикер, а ныне депутат Верховной рады Украины Владимир Литвин призвал дать следствию время на то, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и предотвратить "осложнения работы в "нормандском формате" и в других форматах по решению проблемы установления мира на Донбассе" и введения миротворческой миссии.
Альтернативные версии убийства Аркадия Бабченко
Правозащитник и глава организации "Институт "Республика" Владимир Чемерис не исключает альтернативной версии убийства Бабченко. Он заявил, что угрозы активистам и журналистам стали привычным явлением, а Украина превратилась в "минное поле в первую очередь для тех, кто имеет смелость, несмотря на угрозы высказывать свою точку зрения, не совпадающую с официальной пропагандой и линией правящей партии". По мнению Чемериса, в Украине уже нет свободы слова, а любой несогласный может оказаться под угрозой. В качестве примера он привел убийство публициста Олеся Бузины и судебные преследования других несогласных.
Но близкий друг и коллега Аркадия Бабченко Айдер Муждабаев сказал в интервью журналистам, что Бабченко, как гражданин России, никогда не позволял себе критиковать ситуацию внутри Украины, чтобы не вмешиваться в ее внутренние дела. А его деятельность как блогера в Facebook и автора недельной программы на крымско-татарском телеканале ATR была направлена исключительно на анализ и критику политики России и осуждение ее участия в войнах в Донбассе и Сирии.
"Он мне говорил, что наконец-то может писать в Украине все, что думает и теми словами, которыми он думает. Он был очень дружелюбным человеком и не имел личных врагов, я уверен, что его убийство сугубо политическое - это международный терроризм России", - сказал Муждабаев.
Предостережения коллег
Другие коллеги, близко знавшие Бабченко, также утверждают, что он никогда не получал угроз со стороны украинцев. Но его блог в Facebook был полон проклятий и угроз российских авторов, "к которым он относился с иронией". Присутствующие на месте убийства Бабченко ставили его в один ряд с другими убитыми в Киеве критиками Кремля: бывшим депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым и журналистом Павлом Шереметом. Некоторые расширяли этот список за счет убийств оппозиционных режиму Путина россиян за рубежом, вспоминая об отравлении полонием российского разведчика Александра Литвиненко, а также недавнюю атаку на экс-агента Скрипаля и его дочь.
Украинский журналист Юрий Бутусов не верит в способность следствия установить личности убийц и доказать их связь с российскими заказчиками. "Это очередной акт агрессии и вызов тем, кто борется с Путиным и защищает свободу Украины. Это массовая тактика засылки киллеров в Украину и найма их в среде криминальных структур. Пока у нас безвизовый режим со страной-агрессором, которая сюда засылает убийц, говорить о контрразведывательном режиме очень трудно", - заявил Бутусов.
Российский оппозиционер Константин Боровой заявил в интервью одному из украинских телеканалов о том, что "российские спецслужбы свободно чувствуют себя в Украине". В украинских соцсетях появились призывы почтить память Бабченко и приносить цветы к посольству России. Но утром 30 мая началась кампания за собрание у телеканала, на котором в последнее время работал российский оппозиционный журналист. Как написала на своей странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских, "это единственное место, куда сейчас стоит нести цветы".
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