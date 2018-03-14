Убийца сирийской правозащитницы и ее дочери получил два пожизненных срока

Суд Турции вынес приговор гражданину Сирии, который признан виновным в жестоком двойном убийстве своих родственниц. Погибшими оказались сирийская правозащитница, критиковавшая режим Башара Асада, и ее дочь — оппозиционная журналистка с американскими корнями.
© DELFI / Tomas Vinickas

По решению суда учинивший расправу над женщинами Ахмет Баракат будет отбывать два пожизненных срока, пишет Hurriyet Daily News.

Как следует из материалов уголовного дела, 60-летняя Оруба Баракат и ее 22-летняя дочь Хала были убиты 21 сентября 2017 года в районе Ускудар в Стамбуле. Друзья Халы, обеспокоенные тем, что она не появилась на работе, обратились в полицию. После этого и были обнаружены тела жертв со следами ножевых ранений. Один из соседей семьи Баракат сказал, что преступник "перерезал обеим женщинам горло".

Спустя три дня полиция вычислила по записям камер наблюдения и задержала в Бурсе предполагаемого убийцу, которым оказался дальний родственник погибших Ахмет Баракат. Причины убийства так и остались неизвестными. При этом выдвигалась версия, что это политическая расправа, организованная спецслужбами сирийского президента Башара Асада.

Оруба Баракат была членом Сирийского национального совета, выступала на стороне оппозиции, хотя и критиковала ее действия время от времени. Являясь правозащитницей, Оруба собирала информацию о пытках заключенных в сирийских тюрьмах и концлагерях. Затем она вместе с дочерью опубликовала эти данные и свидетельства пострадавших, сообщал портал "ГолосИслама.ru".

Хала Баракат, родившаяся в США, была известной журналисткой, работавшей в медиахолдинге Orient Net, который принадлежит оппозиционному сирийскому журналисту и бизнесмену Гассану Абуду. Хала Баракат также работала в турецкой государственной телекомпании TRT и трудилась фрилансером в американской телекомпании ABC.

В 2017 году Хала принимала участие в публичной дискуссии под названием "Россия разрушила Сирию". После эмиграции из Сирии Баракат проживали сперва в Великобритании, потом в ОАЭ, а затем поселились в Стамбуле.

В Госдепе США в связи со смертью Орубы Баракат выразили глубокую скорбь, отдав должное храбрости сирийской правозащитницы. В феврале 2015 года в Северной Каролине в США был убит двоюродный брат Орубы. Мужчину застрелили вместе с его женой и ее сестрой.

Как отмечал NEWSru Israel, в Турции на сирийских журналистов была совершена серия нападений. До расправы над Халой были убиты четверо сирийцев, работавших в прессе, а еще один журналист пережил два покушения.

NEWSru.com
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