Австралийский шат Квинсленд и сервис такси Uber 23 мая объявили об основании ScUber - первую в мире услугу по перевозу людей под водой в Большом барьерном рифе.

Клиенты такую услугу могут заказать в мобильном приложении Uber.

Поездки будут совершаться с 27 мая по 18 июня 2019 года.


Пока что у сервиса нет разделения на эконом и комфорт и поездка к Большому Барьерному рифу обойдется в три тысячи долларов. За эти деньги пассажиров заберут на вертолете и доставят на остров Херон, покатают час на субмарине и доставят обратно.

По информации 360 tv.ru, одна субмарина scUber будет вмещать до двух пассажиров. Аппарат построен таким образом, чтобы обеспечить обзор 180 градусов.

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