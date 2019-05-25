Клиенты такую услугу могут заказать в мобильном приложении Uber.
Поездки будут совершаться с 27 мая по 18 июня 2019 года.
Пока что у сервиса нет разделения на эконом и комфорт и поездка к Большому Барьерному рифу обойдется в три тысячи долларов. За эти деньги пассажиров заберут на вертолете и доставят на остров Херон, покатают час на субмарине и доставят обратно.
По информации 360 tv.ru, одна субмарина scUber будет вмещать до двух пассажиров. Аппарат построен таким образом, чтобы обеспечить обзор 180 градусов.
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