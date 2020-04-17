Американский сервис такси Uber из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 несет миллиардные убытки и вынужден отменить свой деловой прогноз на 2020 год. В настоящее время невозможно предсказать, какое влияние пандемия окажет на деловые показатели компании в текущем году, сообщила Uber в ночь на пятницу, 17 апреля.

До сих пор Uber прогнозировал чистые убытки на уровне от 1,25 до 1,45 млрд долларов. В минувшем году минус составил 2,7 млрд долларов. Из-за комендантского часа, закрытых магазинов, заводов и других карантинных мер спрос на услуги Uber во всем мире заметно снизился. О финансовых последствиях пандемии для Uber за первый квартал 2020 года компания планирует объявить 7 мая.

В то же время уже сейчас ясно, что Uber будет вынужден сократить свое миноритарное участие в различных компаниях на общую сумму в 1,9-2,2 млрд долларов. Uber владеет миноритарными пакетами акций в различных сервисах такси и доставки еды таких компаний, как Grab, Yandex или Didi. Uber не сообщила, какие именно из этих компаний затронут сокращения. На конец 2019 года общая стоимость участия Uber в различных компаниях оценивалась почти в 12 млрд долларов.