В среду вечером Софи Грегуар-Трюдо вернулась из Лондона, и у нее появились симптомы простуды, включая повышенную температуру.
Канадский премьер Джастин Трюдо ранее самоизолировался в ожидании результатов теста жены на коронавирус, и теперь продолжит двухнедельный карантин.
Сообщается, что Софи Грегуар-Трюдо "чувствует себя хорошо", ее симптомы не ухудшаются. Об этом говорится в заявлении директора по коммуникациям премьер-министра.
Сам Трюдо хорошо себя чувствует. Поскольку у него нет симптомов заражения, он не будет проходить тест на коронавирус.
Как сообщается в официальном пресс-релизе, несмотря на то, что премьер-министр будет в самоизоляции в течение двух недель, он продолжит работать и в пятницу выступит с обращением к нации.
Встречи Трюдо с премьерами канадских провинций и лидерами Первых наций (аборигенное население страны) отменены, с премьерами провинций он поговорит по телефону. Темой разговора станет борьба с распространением Covid-19.
"Премьер-министр проведет брифинги, телефонные разговоры и виртуальные встречи из дома, - говорится в заявлении. - В том числе он поговорит с другими мировыми лидерами и присоединится к специальному совещанию кабинета, посвященному Covid-19".
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