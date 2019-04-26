"В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия", - ответил он на вопрос, распустит ли Зеленский парламент.

Также Разумков рассказал о возможной отмене должности президента. По его словам, в Зеленского не планируют ничего отменять, потому что Украине нужен гарант Конституции.

"Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два - у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти", - пояснил Разумков.

25 апреля Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента. В ЦИК Зеленскому ответили, что имеют 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля принимают протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть. В ЦИК неоднократно говорили, что объявят победителя выборов президента уже после Пасхальных праздников, возможно, 30 апреля. Они объясняют это тем, что требуется время на подсчет протоколов с избирательных участков и на возможные обжалования результатов в судах.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.