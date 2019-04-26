В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского заявили, что в рамках Конституции, теоретически возможен роспуск парламента, после инаугурации кандидата. Об этом в эфире "Право на владу" заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Volodymyras Zelenskis
© Sipa / Scanpix

"В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия", - ответил он на вопрос, распустит ли Зеленский парламент.

Также Разумков рассказал о возможной отмене должности президента. По его словам, в Зеленского не планируют ничего отменять, потому что Украине нужен гарант Конституции.

Статьи по теме:
Верховная Рада Украины приняла закон о единственном государственном языке  (33)
Украина призвала СБ ООН пресечь "крадущуюся аннексию" Донбасса Россией  (10)

"Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два - у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти", - пояснил Разумков.

25 апреля Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента. В ЦИК Зеленскому ответили, что имеют 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля принимают протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.

22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть. В ЦИК неоднократно говорили, что объявят победителя выборов президента уже после Пасхальных праздников, возможно, 30 апреля. Они объясняют это тем, что требуется время на подсчет протоколов с избирательных участков и на возможные обжалования результатов в судах.

21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (60)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (265)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе (11)

Власти Украины возмущены указом Путина об упрощении...

Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев "паспортным указом" (17)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирался...

ЕС обвинил Москву в разжигании украинского конфликта (29)

Подписание Путиным указа о предоставлении паспортов...

В мире

Президент Шри-Ланки приказал осмотреть все жилые дома в государстве

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился...

На Чернобыльской АЭС начали пробную эксплуатацию защитного саркофага (1)

Задача пробной эксплуатации новой защитной арки над...

Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет решать проблему Nord Stream 2 на уровне ЕС (2)

Глава консервативной фракции ЕНП в Европарламенте...

Чернобыль стал в 10 раз популярнее для туристов (1)

Количество посетителей зоны отчуждения Чернобыльской...

Трампу не разрешат остановиться в Букингемском дворце (2)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья...

TOP новостей

Зеленский: Литва - защитник Украины в ЕС и НАТО (163)

25 апреля министр иностранных дел Литвы Линас...

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (146)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

В Кедайнской СЭЗ открывается фабрика по переработке конопли (8)

В Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) в...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (34)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (76)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...