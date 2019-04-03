"Конечно, надо будет начать с того, чтобы те реформы, которые на самом деле были просто имитированы, чтобы их сделать по-настоящему. Какие они? Первое – это судебная реформа. Мы на следующей неделе представим наше видение", - сказал он.

По словам Данилюка, у них есть несколько решений, которые позволят "поставить все с головы на ноги".

"Начнем с Верховного Суда и Апелляционного суда", - добавил он.

Также команда Зеленского будет подавать законопроекты относительно нового налогового кодекса и кодекса о труде, чтобы сделать "законодательство в этих сферах либеральным".

По словам Данилюка, сейчас они выходят "на финишную прямую по этим направлениям".

"Следующее это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры, которая, к сожалению, не работает, она политически зависима. Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. А он должен был это сделать еще на прошлой неделе", - сказал Данилюк.

По его мнению, при наличии политической воли Антикоррупционный суд уже сегодня мог бы принимать первые решения.

"Я уверен, что эти решения и первые посадки, они произойдут вскоре после смены руководства страны", - сказал советник Зеленского.