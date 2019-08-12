Советник президента Никита Потураев заявил, что у России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться, чтобы рассказать правду о том, что происходит в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Детектор Медиа".
Volodymyras Zelenskis
© Itar-Tass / Scanpix

На вопрос, не считает ли он, что интервью, которое Дмитрий Разумков дал российскому "Коммерсанту", вредит имиджу партии "Слуга народа", советник Зеленского ответил, что не считает так.

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта" - ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинский точку зрения. А правду о том, что происходит в Украине", - сказал Потураев.

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На уточняющий вопрос, дал бы Разумков интервью Скабеевой, он ответил, что об этом надо спросить у самого Разумкова, но добавил, что сам отказывается от подобного интервью.

"Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" тоже не будет искажать", - заявил Потураев.

По его словам, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: "Новая газета", "Дождь", с определенными вопросами "Коммерсантъ" и "Эхо Москвы", но точно не федеральные каналы.

Украинская правда
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