Согласно сообщению пресс-службы Зеленского, его участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия присяги украинскому народу запланировано с 10:00 до 11:00.
С 11:05 до 11:20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины, которые состоятся в Мариинском дворце.
До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди, Еленой Зеленской, глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.
"12:00-13:30 - участие президента Украины в принятии для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце, 14:30 - ориентировочно 17:00 - двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в администрации президента" , - сообщили в пресс-службе Зеленского.
Ранее в эфире телеканала 112 Украина начальник Управления госохраны Валерий Гелетей заявил, что отклонения и изменения в процедуре инаугурации, предложенные командой новоизбранного президента, "есть, и они существенны".
Гелетей отметил, что в настоящее время команда Зеленского не получала от Госохраны никаких отказов по каким-либо организационным моментам из соображений безопасности.
"Есть определенная норма, предел, контролируемые Управлением госохраны ... Если будет стоять вопрос личной безопасности, моя позиция будет принципиальной. Пока никаких вопросов, которые бы мешали найти компромисс, нет", - добавил он.
Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.
Сам Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, откуда он отправится в Верховную Раду для принятия присяги.
Инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции, министр энергетики США и др.
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