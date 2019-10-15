Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич настаивает, что вопросы возвращения Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве.

"Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне, и, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата", - заявил он.

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По словам Кориневича, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми.

"Мы, когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - подчеркнул он.

УНИАН
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