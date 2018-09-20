У здания Верховной Рады в Киеве митингующие подрались с полицией, есть пострадавшие

Как передает УНИАН, беспорядки начались после того, как некоторые участники акции в одежде с символикой партии "Национальный корпус" попытались прорваться через кордоны охраняющих парламент стражей порядка, начав перелезать через ограждение.

Полицейские не пускали активистов, и те бросились в драку. Во время потасовки протестующие бросали петарды. В результате один полицейский получил травму ноги. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Столкновение, по словам очевидцев, длилось не более минуты, после чего ситуация была урегулирована. Прямую трансляцию происходящего на площади Конституции ведет УНН.

"Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной Рады. Бросили дымовую шашку, потом петарду", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. В настоящее время информации о задержанных и пострадавших у полиции нет.

Издание "Цензор.net" также пишет о взрывах, прогремевших во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.

Как сообщили ТАСС в полиции Киева, в результате беспорядков "сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги". На место происшествия выехала оперативная группа, проводятся следственные действия по установлению виновных.

В пресс-службе полиции Киева подчеркнули, что правопорядок в правительственном квартале обеспечивает "достаточное количество полицейских и военных Нацгвардии Украины".

⚠️ Біля #Рада проходить акція, мітингує #НаціональнийКорпус. Вимоги: ухвалити законопроект #3433, що передбачає спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців-воїнів #АТО, мораторій на видачу ветеранів війни іноземним державам і міграційна амністія. Поки спокійно... pic.twitter.com/4OTzXxjppX— Iegor Shumikhin (@Zjoma) September 20, 2018

В четверг у здания Рады собралось около 500 активистов партии "Национальный корпус", общественной организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Карпатской Сечи". В руках митингующие держат флаги с символикой "Национального корпуса".

В частности, протестующие требуют от парламента принятия законопроекта N3433, предусматривающего упрощенную процедуру получения украинского гражданства для участников АТО - иностранцев, а также моратория на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционной амнистии.

Здание украинского парламента и прилегающую территорию охраняют около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Еще одну акцию протеста активисты партии "Свобода", "Национального корпуса", С14 и других националистических организаций провели в понедельник, 17 сентября, под зданием Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в Россию добровольца, воевавшего на востоке Украины, россиянина Тимура Тумгоева. Бывший член незаконных вооруженных формирований в Ингушетии, который затем участвовал в силовой операции в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины, находился в розыске.

Митингующие требовали отставки заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина. Во время акции также произошли беспорядки - радикалы пытались прорваться в здание ведомства. Ранения получили семь полицейских и член съемочной группы одного из украинских телеканалов. Полиция установила личности семерых человек, причастных к беспорядкам. Один подозреваемый задержан, у него изъято оружие. Ведется расследование инцидента.