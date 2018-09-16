В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики, пишет французская газета Libération. Мероприятие проводится по инициативе сопредседателя Общества кинорежиссеров Кристофа Ружжиа, основателя движения "Новые диссиденты" Мишеля Ельчанинова и бывшего министра юстиции Франции Кристиан Тобира.
Акция стартовала в пятницу, на 124-й день голодовки Сенцова в российской колонии "Белый медведь" в Лабытнанги. Первым однодневную объявил режиссер Лоран Канте. Участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России, говорится в материале Libération.
Канте назвал серию голодовок "последней битвой" за спасение Сенцова. Он пояснил, что за три с половиной года, что украинский режиссер отбывает наказание, общественные деятели предприняли все возможное, что достучаться до президента РФ Владимира Путина: писали письма в Кремль, петиции и статьи в поддержку Сенцова, выступали публично.
По данным France Culture, к акции у российского посольства в Париже присоединятся писатель Джонатан Литтелл, режиссер Жан-Люк Годар, философ Славой Жижек, актриса Динара Друкарова, посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, глава французского отделения Amnesty International Сесиль Кудриу и другие деятели.
"Мы призываем Францию, Европу и мировые демократии обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение Олега Сенцова и остальных украинских политзеков в России", - пишет в Facebook журналист Пьер Аффнер.
По их настоянию мэр Парижа Анн Идальго внесла предложение о присвоении украинскому политзеку статуса почетного гражданина. Его портрет вывешен на зданиях мэрий нескольких парижских округов. Президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз поднимал вопрос о судьбе Сенцова на встречах и в телефонных разговорах с Путиным.
Дело Сенцова
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.
Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.
Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.
После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал.
14 мая 2018 года Сенцов объявил объявил бессрочную голодовку. Таким образом, он голодает уже 125-й день - это беспрецедентный случай в новейшей истории российских тюрем.
9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние его подзащитного ухудшается, "начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень". По мнению юриста, скоро наступит кризис.
Динзе добавил, что сотрудники колонии ежедневно "монотонно уговаривают" Сенцова прекратить голодовку, а сотрудники ФСИН периодически угрожают режиссеру тем, что начнут кормить его насильно, но пока этого не происходило.
Также Динзе рассказал, что Сенцова уговаривают написать прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, "так как все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных пройдены", но режиссер на это не соглашается.
10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан привела выдержки из письма режиссера, в котором он сообщил о своем "стабильно хреновом" состоянии. По словам Каплан, Сенцов также написал завещание на свое творчество.
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