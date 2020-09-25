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У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Prie buvusios „Charlie Hebdo“ redakcijos peiliu subadyti keturi žmonės
Prie buvusios „Charlie Hebdo“ redakcijos peiliu subadyti keturi žmonės
© Reuters / Scanpix

Пострадавшие получили ножевые ранения.

Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.

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Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.

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