Пострадавшие получили ножевые ранения.
Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.
В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.
В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.
Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.
Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.
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