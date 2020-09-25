Пострадавшие получили ножевые ранения.
Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.
В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.
В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.
Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.
Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На смену страху перед коронавирусом приходит возмущение: вторую волну перенести будет еще сложнее (40)
Коронавирус в Литве распространяется все больше – в...
Гостиницы в Литве предлагают новые услуги: долгосрочная аренда (27)
Туристический и гостиничный секторы – это те сферы,...
Президент Литвы пройдет тест на коронавирус (16)
Президент Литвы Гитанас Науседа , его супруга Диана...
Муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить: после истечения срока ждут штрафы (22)
Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев...
В Литве зарегистрировано 114 новых случаев коронавируса (12)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев...