aA
У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Prie buvusios „Charlie Hebdo“ redakcijos peiliu subadyti keturi žmonės
Prie buvusios „Charlie Hebdo“ redakcijos peiliu subadyti keturi žmonės
© Reuters / Scanpix

Пострадавшие получили ножевые ранения.

Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.

Статьи по теме:
В годовщину теракта Charlie Hebdo предупреждает о новой цензуре  (5)
Редакцию Charlie Hebdo засыпали угрозами расправы

Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Charlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру (3)

Сотрудники французского сатирического еженедельника...

TOP новостей

На смену страху перед коронавирусом приходит возмущение: вторую волну перенести будет еще сложнее (40)

Коронавирус в Литве распространяется все больше – в...

Гостиницы в Литве предлагают новые услуги: долгосрочная аренда (27)

Туристический и гостиничный секторы – это те сферы,...

Президент Литвы пройдет тест на коронавирус (16)

Президент Литвы Гитанас Науседа , его супруга Диана...

Муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить: после истечения срока ждут штрафы (22)

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев...

В Литве зарегистрировано 114 новых случаев коронавируса (12)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina