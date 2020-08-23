У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Заболели и другие члены семьи нардепа.

Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока на своей странице в Facebook после того, как об этом сообщили СМИ.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" - написала она.

Следует отметить, что, по данным СМИ, вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным. Однако пресс-секретарь Тимошенко об этом не уточнила.