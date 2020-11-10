Президент чувствует себя хорошо, у него температура 37,5. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - сообщил он.
"К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции", - сказано в сообщении Офиса президента в Facebook.
Офис президента обещает сообщать о состоянии Зеленского.Отмечается, что руководитель Офиса президента, его заместители и работники сдают ПЦР-тесты на постоянной основе.
27 октября сообщалось, что заместители руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Ранее Ковалив сообщала, что она вместе супругом и детьми заболела COVID-19. Замглавы Офиса президента добавила, что она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.
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