У владельца разбившегося в Казахстане самолета не было денег на запчасти

При проверке авиакомпании Bek Air, самолет которой разбился под Алма-Атой 27 декабря, власти Казахстана обнаружили, что у нее в числе прочего не хватало денег на запчасти. Об этом говорится в Facebook Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
Проверяющие выяснили, что компания не вела учет летной годности своих машин, а запчасти с одних самолетов неоднократно переставлялись на другие, что не всегда отражалось в документации. Это, как отмечает ведомство, может свидетельствовать о недостатке финансирования на закупку запчастей или о сложностях с их получением.
Самым серьезным нарушением Bek Air министерство назвало снятие с авиационных двигателей табличек с серийными номерами. Из-за этого нельзя проверить, сколько часов и циклов эти агрегаты действительно наработали. По мнению властей, это обстоятельство ставит под сомнение годность всех самолетов авиакомпании.
Кроме того, Bek Air не предоставляла отчеты о капитальном ремонте двигателей для Fokker 100 (лайнер этой модели потерпел крушение) их производителю Rolls-Royce, говорится в заявлении. Власти также выявили недостачу противопожарных средств в грузовых отсеках самолетов авиакомпании, спасательных жилетов и другого инвентаря.
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