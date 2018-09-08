Проживающий в США 83-летний химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", написал на своей странице в Facebook, что врачи нашли у него рак простаты последней стадии.
Vilas Mirzajanovas
© AFP / Scanpix

По словам Мирзаянова, врачи начали лечить заболевание с помощью "гормонной терапии". Химик пишет, что "в идеале" после такого лечения с заболеванием можно жить от 15 до 25 лет, однако отметил, что оно "весьма чувствительное" и ему трудно публиковать посты в социальных сетях.

"Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения", — написал Мирзаянов. Ученый подчеркнул, что "не собирается сдаваться без боя".

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Ранее разработчик "Новичка" Мирзаянов предположил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, потому что оно теряет свои свойства в условиях высокой влажности.

"Недостаток этой серии „Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе", — объяснил он. По словам Мирзаянова, применить яд в подобных условиях мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".

Химик отметил, что Скрипаль и его дочь были за пределами дома, когда на дверную ручку здания нанесли вещество. "Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода", — заключил Мирзаянов.

Российский ученый Мирзаянов, сейчас проживающий в Нью-Йорке, придерживается версии, что при отравлении бывшего британского шпиона и его дочери применили бинарный вариант, когда при смешивании двух компонентов получается боевое отравляющее вещество А-232. Но для того чтобы два компонента соединились, необходим третий, который называется промотором. По словам Мирзаянова, нервно-паралитическое вещество "Новичок" содержит компонент, показывающий его происхождение, как "отпечаток пальца".

Химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из основных разработчиков отравляющего вещества "Новичок", уверен, что только Россия могла стоять за нападением в Солсбери. По мнению ученого, покинувшего РФ в 1995 году и ныне проживающего в Нью-Джерси, на территорию Великобритании были завезены два безвредных компонента, необходимых для создания "Новичка", и уже там они были соединены в аэрозольный спрей.

"Лишь 10 граммов этого вещества — это уже много. В летнее время всего двух граммов было бы достаточно, чтобы убить 500 человек", — полагает Мирзаянов. При этом он полагал, что если бывший агент и его дочь были действительно отравлены "Новичком", то у них нет никаких шансов на выздоровление. По его словам, "Новичок" по меньшей мере "в десять раз сильнее, чем любое известное отравляющее вещество".

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