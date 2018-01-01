"Антитела к сибирской язве обнаружены в крови северокорейского солдата, который перебежал в этом году", — заявил источник СМИ в администрации. Он не стал уточнять, о каком именно из перебежчиков идет речь.
Чиновник предположил, что военнослужащему, вероятно, была сделана специальная прививка, в результате чего он выработал иммунитет к этому заболеванию. СМИ делают вывод: если для прививки были основания, это может свидетельствовать о том, что КНДР имеет в своем распоряжении возбудитель сибирской язвы. И может использовать его как биологическое оружие.
Как напоминает ТАСС, ранее японская газета Asahi Shumbun утверждала, что, по мнению США, Северная Корея проводит испытания биологического оружия, чтобы начинять боеголовки своих ракет опасными бациллами. В Пхеньяне подобные заявления опровергли и предупредили, что "отомстят" Вашингтону за такие обвинения.
При этом в Минобороны Южной Кореи заявили, что разработка вакцины от сибирской язвы требует времени и может занять до двух лет.
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