Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности аннексированного Крыма.
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Об этом он сказал в понедельник журналистам, комментируя высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват, передает российский "Интерфакс".

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Он в который раз заявил, что Россия якобы не оккупирует "никаких украинских территорий".

Сообщается, что по поводу аннексированного Крыма Песков заявил, что эта тема не подлежит обсуждению и "закрыта раз и навсегда".

При этом слова "оккупация" и "аннексия" пресс-секретарь Путина назвал "абсолютно неприменимыми к Крыму ни де-факто, ни де-юре".

31 марта во время общения с журналистами Владимир Зеленский, говоря о гипотетической встрече с президентом РФ, сказал: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?".


Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.
По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда
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