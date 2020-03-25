«У него были легкие симптомы, но в остальном он в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома», — сказали в резиденции принца.

Супруга принца Чарльза — герцогиня Корнуольская — также сдала тест на вирус, но получила отрицательный результат. Оба супруга находятся в самоизоляции в доме в Шотландии.

По сведениям Sky news, пока невозможно установить, от кого принц мог заразиться. В последнее время он не раз бывал на публике.