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У принца Чарльза обнаружили коронавирус COVID-19, сообщают Sky News и ITV News.
«У него были легкие симптомы, но в остальном он в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома», — сказали в резиденции принца.
Супруга принца Чарльза — герцогиня Корнуольская — также сдала тест на вирус, но получила отрицательный результат. Оба супруга находятся в самоизоляции в доме в Шотландии.
По сведениям Sky news, пока невозможно установить, от кого принц мог заразиться. В последнее время он не раз бывал на публике.
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