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У президента Франции Эмманюэля Макрона выявили коронавирус, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Диагноз подтвердился после теста, проведенного при появлении первых симптомов заражения.
Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas
© Reuters / Scanpix

В соответствии с действующими медицинскими инструкциями, Макрон изолируется на 7 дней и продолжит работать удаленно. На карантин также отправится премьер-министр Франции Жан Кастекс. Макрон пополнил список мировых лидеров, заразившихся COVID-19: ранее инфекцию перенесли президент США Дональд Трамп, британский премьер Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Жаир Болсонару.

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В конце октября во Франции был повторно введен карантин на фоне второй волны пандемии, в конце ноября его ослабили. 15 декабря локдаун заменили комендантским часом с 20:00 до 6:00, он будет действовать и в новогоднюю ночь. В Рождество комендантский час будет отменен, но власти призывают соблюдать правило "шести взрослых за столом", отмечает RFI. Кафе, рестораны, кинозалы и театры пока остаются закрытыми, ношение масок по-прежнему обязательно.

Премьер-министр Франции накануне сообщил, что первую фазу вакцинации в стране планируется начать в последнюю неделю декабря, она продлится от 6 до 8 недель. В первую очередь будут привиты подопечные домов престарелых. В ходе второй фазы будет вакцинировано около 14 млн человек. Третью фазу планируется начать в конце весны и распространить на все население.

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