У здания посольства США в КНР в четверг, 26 июля, детонировало самодельное взрывное устройство. По сообщению полиции, пострадал лишь сам бомбист - 26-летний мужчина. Он был ранен в руку. Серьезного материального ущерба нет. Полиция полагает, что бомбист, являющийся выходцем из региона Внутренняя Монголия, сам соорудил взрывное устройство. Его мотивы пока не установлены.

Посольство США подтвердило факт взрыва. "По словам сотрудника службы безопасности посольства, один человек подорвал бомбу. Помимо него самого, никто не пострадал", - говорится в сообщении дипведомства. На территории корпуса, где работает визовый отдел, были обнаружены следы взрыва.

Полиция оцепила район происшествия, но уже менее через час вновь открыла дорогу перед посольством для транспорта.

По сообщению китайского работника посольства США в Пекине, кто-то бросил предмет через ограждение территории дипведомства, но один из сотрудников посольства выбросил этот предмет на улицу, там и произошел взрыв. Одна из свидетельниц, находившаяся в то время в визовом отделе, рассказала в интервью агентству dpa: "Зазвучала сирена, затем через помещение пронеслось много людей в бронежилетах".