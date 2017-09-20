У побережья Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой

По предварительным данным, подлодка класса UB-II лежит на глубине 30 метров и неплохо сохранилась. "Эта подводная лодка находится в таком хорошем состоянии, что на борту вполне могли сохраниться останки экипажа", — сообщил губернатор Западной Фландрии Карл Декалюве.

Судя по всему, подводная лодка подорвалась на мине. Как сообщил журналистам Декалюве, местонахождение подлодки сохраняется в тайне, чтобы туда не попытались проникнуть любопытные или мародеры.

Однако в СМИ все же просочились данные о том, что подлодка может находиться неподалеку от оживленного порта Остенде. Корабль лежит на правом боку, и на его борту по-прежнему могут находиться тела 23 членов экипажа. Посольство Германии уже извещено о находке.

"На подводных лодках этого класса был предусмотрен экипаж в составе 22 человек во главе с командиром", — пояснил губернатор.

Несмотря на сообщения о хорошем состоянии корабля, подводная лодка все же получила повреждения верхней палубы. При этом все люки лодки по-прежнему задраены.

Ходовая рубка подлодки почти не пострадала, в ней можно увидеть оба перископа. Два торпедных отсека лежат на дне отдельно от лодки.

Исследователи, обнаружившие лодку, полагают, что она могла зацепиться за минный якорь и вытянуть саму мину на поверхность.

В бельгийских водах уже были обнаружены 11 немецких подводных лодок времен Первой мировой, но эта находка сохранилась лучше всех.

Подлодки этого класса (UB-II) строились в период с 1915 по 1916 год и могли погружаться на глубину до 50 метров.